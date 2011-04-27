Карпатський Протяг-2011 пропонує вакцину від «пластикового сказу»

Вже вдруге прокотився карпатськими горбами й полонинами потяг рейсу «Івано-Франківськ – Рахів» з еко-мистецьким вагоном, пасажири якого у відчайдушний спосіб привертали увагу до засмічення мальовничих Карпат. Другого дня Великодніх свят, який називають Обливаним понеділком, «Карпатський Протяг» символічно відкрив новий літній сезон туризму до чарівних гірських містечок та сіл – туризму без пластикового спаму, пише sumno.com.

Музики в драйвовому вагоні «Червоної Рути» (так називають в народі рейс «Івано-Франківськ – Рахів») цього разу було вдвічі більше, насиченою програмою пасажирів тішили: івано-франківські КораЛЛі та «Фліт», «Гуцул Каліпсо» (Чернівці) і Chicarrones Shator (Ужгород).



Починаючи з цього року й надалі, ця дія відчайдухів відбуватиметься на початку літнього туристичного сезону (25-30 квітня) та наприкінці (25-31 серпня). «Відчайдухи» сподіваються таким нагадуванням у мистецький спосіб виховати в учасників акції, випадкових пасажирів, перехожих на станціях повагу до навколишнього середовища, прищепити кожному туристові еологічну культуру, що стане запорукою чистих Карпат. Найвідчайдушнішими еко-поборниками є учасники гурту «КораЛЛі», які вдруге поспіль були ініціаторами, ідейниками й виконавцями «Карпатського Протягу».



Перший еко-мистецький проект «Карпатський Протяг» пройшов у серпні 2010 року. Учасники намагаються привернути увагу на вивіз пластику з регіону, оскільки сховищ та підприємств його утилізації у нас немає. Метою «Карпатського Протягу» є нагадати кожному про те, що «Вакцина від «пластикового сказу» – твоя совість!».

Фото - Orkin