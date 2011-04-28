28 квітня в історії

У 1784 році— французькі винахідники Лонуа і Б`єнвеню продемонстрували першу саморушну маленьку модель вертольота.

1914 рік — у США запатентовано повітряний кондиціонер.

Перший кондиціонер призначався не стільки для охолоджування повітря, скільки для боротьби з вологістю. У середині 40-х минулого століття кондиціонер почав тріумфальний хід по всьому світу.

1919-й — на Паризькій мирній конференції прийнято рішення про створення Ліги Націй - організації, покликаної сприяти міжнародному співробітництву і запобігати збройним конфліктам, і затверджено Статут Ліги.

Членами Ліги Націй стали держави-союзниці, що отримали перемогу у війні, а також запрошені ними інші держави. Основними органами Ліги Націй були Асамблея, Рада і Секретаріат з місцеперебуванням у Женеві. Постійними членами Ради ставали основні країни-переможниці - Велика Британія, Франція, США, Італія та Японія, - однак США не ратифікували Версальський мир і до 1934 року не входили до Ліги Націй. При Лізі Націй на правах автономних організацій діяли Постійна палата міжнародного правосуддя та Міжнародне бюро праці. За два наступних десятиліття Ліга Націй не зуміла стала авторитетною міжнародною організацією, їй не вдалось зупинити розв`язання 2-ї Світової війни і навіть її початок не розглядався на засіданні вже фактично бездіяльної організації. У 1946 році Ліга Націй була офіційно розпущена.

В 1923-му в Лондоні відкрили стадіон "Уемблі".

Вемблі —найбільша спортивна арена Англії. Використовується також для проведення концертів. У день відкриття на сто тисяч місць було продано 126 тисяч білетів.

1932 року було оголошено про відкриття вакцини проти жовтої лихоманки.

Хвороба починається раптово. З`являються сильний головний біль, біль в м`язах спини і кінцівок, нудота, блювота. Підвищується температура до 39—41 °С.. Летальність захворювання складає від 5 %-10 % до 15—20 %, а під час епідемічних спалахів — до 50—60 %. Специфічного лікування жовтої лихоманки не існує. Надання допомоги зводиться лише до лікування симптомів. Жовта лихоманка відноситься до карантинних хвороб. У людей, що перенесли хворобу, виникає довічний імунітет.

У 1968 році на екрани СРСР вийшла комедія Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

1996-го мериканець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5221 штрафний баскетбольний кидок.

Народилися:

У 1916 році — Ферруччіо Ламборгіні, італійський автопромисловець, творець швидких і дорогих автомобілів спортивного классу.

1938-го народився Віктор Банников, радянський футболіст.

Двічі був чемпіоном країни та визнавався найкращим воротарем країни. Перший президент Федерації футболу України.

У 1956-му народився Володимир Литвин, український політик.

Голова Верховної Ради у 2002-2006 роках та з 2008 року

Лідер Народної партії, екс-голова адміністрації президента Кучми.Герой України (2004 року).

1974 року народилася Пенелопа Крус, іспанська акторка.

У 1999 році Каннський кінофестиваль відкрився фільмом Спрінгстін за її участю "Все про мою матір", після чого актриса починає зніматися з відомими акторами, такими як Метт Деймон ("Нескорені серця"), Джонні Депп ("Кокаїн"), Ніколас Кейдж ( "Вибір капітана Кореллі"), Сальма Хайек ("Бандитки"), Том Круз ("Ванільне небо") та іншими. З останнім з вищеназваних у неї протягом трьох років (з 2001 по 2004-й ) був роман. Пенелопа— лауреатка премії "Оскар" у 2009-му (за роль другого плану у фільмі "Вікі Крістіна Барселона”).

У 1981 році — Джессіка Альба, американська кіноакторка („Місто гріхів”, "Лапочка", "Темний ангел"…)

ТСН