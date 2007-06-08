Сорочинську ярмарку будуть прикрашати скульптури гоголівських героїв

Цього року вперше на території Сорочинському ярмарку будуть встановлені скульптури гоголівських героїв, зокрема, прикрасою ярмарку стане русалка, що сидітиме в калюжі.

Як повідомляє прес-служба Полтавської облдержадміністрації, це питання, серед інших, обговорювалося під час робочої виїзної наради в с. Великі Сорочинці Миргородського району, яку провів голова облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні, враховуючи досвід минулих років, буде розширена центральна арка та вхід на територію ярмарку. Основну сцену організатори планують перенести на центральний майдан ярмарку. Також заплановане будівництво нової електропідстанції, а на автошляхах Полтавської області будуть встановлені знаки, які вказуватимуть дорогу до Великих Сорочинців.

Як повідомили УНІАН у ТОВ „Сорочинський ярмарок”, на участь у ярмарку надійшла 71 заявка, з них 23 – від підприємств Полтавщини. 60% учасників вперше візьмуть участь у роботі Сорочинського ярмарку. Очікується приїзд великої кількості гостів, серед них делегації керівництва Москви.

Цього року «Сорочинський ярмарок» проходитиме з 14 по 19 серпня. Він буде проводитися у рамках святкування 70-річчя Полтавської області та відзначення 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя.