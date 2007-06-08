«Коронація слова – 2007» нагородила своїх переможців

7 червня 2007 року у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбулася VII урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв і п’єс «Коронація слова – 2007».

У номінації «П’єса» лауреатом першої премії став Ігор НЕГРЕСКУ за п’єсу «Допит небіжчика», другої – Олександр ГАВРОШ за п’єсу «Ромео і Жасмин», третьої – Станіслав РОСОВЕЦЬКИЙ «Шевченко під судом».

У номінації «Кіносценарій» лауреатом першої премії стала Ольга КОГУТ за кіносценарій «Країні не вистачає сценаріїв або не спати дихати», другої – Євген ЧВІРОВ за п’єсу «Крадене нещастя», третьої – Андрій КОКОТЮХА за «Язикату хвеську».

У номінації «Роман» Гран-прі конкурсу отримала Марія МАТІОС за роман «Майже ніколи не є навпаки», друге місце дісталося Ірині ЧЕРНОВІЙ за «Село не люди» і нарешті третє місце отримало подружжя Олександр і Наталія ШЕВЧЕНКИ "Бранці мороку".

Ведучими церемонії були Остап СУПКА та Ольга СУМСЬКА, а ось розважати публіку запросили Катю ЧІЛІ, Оксану ХОЖАЙ, Віктора ПАВЛІКА та інших співаків.

Впродовж року компетентне журі разом з експертами проаналізували близько тисячі рукописів, що надішли на конкурс. За умовами конкурсу, інтрига щодо результатів конкурсу триває до початку самої церемонії. Ще невідомі публіці імена переможців оголосили лише після відкриття конвертів на сцені.

Започаткована 1999 року компанією «Крафт Фудз Україна», «Коронація слова» стала престижним у країні недержавним літературним змаганням серед молодих і відомих письменників. Сьомий рік поспіль конкурс сприяє відкриттю нових імен в українській культурі, наповнюючи український ринок конкурентноспроможною літературою, а театр і кіно – п’єсами й сценаріями для українських фільмів.