Скандалістка Лохан хоче "Оскар"

Скандальна 24-річна акторка Ліндсей Лохан, яка прославилася не стільки кіноролями, скільки пияцтвом, дружбою з наркотиками, низкою дрібних правопорушень і короткочасних відсидок, прийшла на популярне в США телешоу Джея Лено.

Коли ведучий запитав її, якою вона бачить себе в 30, Ліндсей відповіла: "Сподіваюся, буду сидіти тут, після того, як отримаю "Оскар".

Ліндсей вважалася і вважається талановитою актрисою, проте її кар`єра була сильно зіпсована серією скандалів (зараз її начебто засунуть у в`язницю на чотири місяці).

Через це, наприклад, кілька місяців тому вона втратила теоретично виграшну роль трагічно загиблої порнозірки Лінди Лавлейс в драмі "Інферно".

ТСН