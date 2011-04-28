В Україні пройдуть Довгі ночі короткого метру

29, 30 квітня і 1 травня у київському кінотеатрі "Україна" стартують Довгі ночі короткого метру. До програми увійшли 25 нових французьких короткометражок.

Окрім Києва, Довгі ночі короткого метражу пройдуть також у Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Одесі і Львові.

Спеціальними гостями програми Довга ніч короткого метражу в Києві стануть гості з Франції - режисер Фуєд Мансур, актор Самуель Жує і завідувачка відділом короткометражних фільмів агентства UNIFRANCE Крістін Жандр.

30 квітня у кав’ярні Бабуїн гості дадуть прес-конференцію для журналістів і майстер-клас для любителів кінематографа, а особливо короткого метражу, повідомили Кореспондент.net у компанії Артхаус Трафік.

У стрічці Фуєда Мансура Стійкий чоловік, що входить у вибірку циклу, розповідається про чоловіка, який бореться проти суспільства і з суспільством.

Довга ніч короткого метражу - остання кінопрограма фестивалю Французька Весна.

Корреспондент.net