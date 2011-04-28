Жадан влаштує Чорний Першотравень

1 травня о19.00 у Харкові відбудеться Анархоконцерт у «Zeppelin Pub» за участю Сергія Жадана і «Собак у космосі, «Світера», «Калєкції – 0,5», Сашка Ушкалова, Олега Коцарева, Літературного угруповання СТАН.

Ведучий вечора – Мультфільм Гагарін.

У сьогоднішній Україні традиційним є розуміння Першого травня як свята більшовицького, чи, принаймні, марксистського. Натомість, багато хто забуває, що саме анархісти стояли на чолі робітничих страйків у Чикаго в травні 1886 року.

Цього року письменники та музиканти Харкова та Луганська вирішили відзначити Першотравень, нагадавши про його початкове анархічне звучання. Вони висловлюють солідарність із усіма, хто потерпає сьогодні від соціальної нерівності та економічної кризи, й закликають усіх, для кого ідея взаємопідтримки є важливою, прийти й підтримати акцію соціального мистецтва.

Адреса: м. Харків, Zeppelin Pub, вул. Пушкінська, 25