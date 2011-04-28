Гогольфесту більше не буде - Троїцький

Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва Гогольfest, який чотири роки поспіль відбувався у Києві, більше не буде. Про це повідомив президент фестивалю Влад Троїцький.

"У мене вже немає сил за власні гроші робити фестиваль, державі він не потрібен. Два роки я робив за свої кошти, інші два - за допомогою Уткіна (голова IT-корпорації "Квазар-Мікро"). Більше я не робитиму Гогольfest, це нереально. Можливо, в цьому році замість Гогольfest відбудеться якась польська програма ", - сказав Троїцький інтернет-виданню Свідомо.

За оцінкою Троїцького, на фестиваль потрібно $ 500 000 щорічно. Ці гроші вдавалося знаходити за допомогою Уткіна і друзів, які безкоштовно надавали обладнання, транспорт і людей. Є інформація, що президент фестивалю навіть брав кредити на своє дітище. Сам Троїцький про це говорити не хоче.

Держава гроші на фестиваль не давала. Перші три роки влада надала для фестивалю приміщення, але в минулому році й з цим виникли проблеми. З приходом нового директора Наталії Заболотної музейний комплекс Мистецький арсенал став недоступним для Гогольfest.

Команда фестивалю доклала чимало зусиль, щоб повернути собі місце, яке вона називала привабливим для залучення іноземних зірок мистецтва. Але нічого не вдалося і в минулому році фестиваль у терміновому порядку провели в павільйонах кіностудії імені Довженка.

"Я не проситимуся в цьому році", - сказав засновник Гогольfest.

Сам Троїцький збирається їхати зі своїм театром "Дах" на гастролі в Угорщину та Францію.

Такі ж проблеми, які погубили Гогольfest, переживають й інші популярні українські фестивалі: Молодість, АртПоле і Джаз Коктебель, зазначає Свідомо.

"З державою працювати складно. Державні кошти, як правило, надходять після проведення фестивалю і можуть урізати, або взагалі не передаватися", - сказав арт-директор Молодості Андрій Халпахчі.

Варто зауважити, що найбільші театральні фестивалі Європи - Авіньйонський та Единбурзький - фінансуються на 40% з муніципального та державного бюджетів.

Раніше повідомлялося про те, що ГОГОЛЬFEST, який повинен був відбутися у вересні, опинився під загрозою зриву. Його засновник Владислав Троїцький заявив, що держава підтримує організаторів лише морально. Після цього Міністерство культури пообіцяло надати фінансову підтримку на проведення фестивалю.

Кореспондент