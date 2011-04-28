До Харкова їде Жан-Поль Бельмондо

Французький актор Жан-Поль Бельмондо стане гостем третього Міжнародного фестивалю короткометражного кіно Харківський бузок, який відбудеться в Харкові 22-26 травня 2011 року.

Про це 27 квітня під час прес-конференції повідомила начальник управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації - співголова оргкомітету міжнародного фестивалю короткометражного кіно Харківський бузок Вікторія Маренич.

"Ми з нетерпінням чекали моменту, коли зможемо відкрити секрет, який таємний гість відвідає цього року наш кінофестиваль. Цим таємним гостем стане видатний французький актор, зірка кінематографу Жан-Поль Бельмондо. Після недовгих переговорів він погодився взяти участь у кінофестивалі Харківський бузок, який він відвідає відразу ж після Канського кінофестивалю ", - повідомила Маренич.

У рамках секції Французький бульвар кінофестивалю Харківський бузок відбудеться творчий вечір 78-річного Бельмондо, повідомляє прес-служба Харківської обласної держадміністрації.

Нагадаємо, що в 2008 році Бельмондо повернувся в кіно після багаторічної перерви - він зіграв головну роль у фільмі Людина і її собака. Цю стрічку режисер Франсіс Юстер зняв спеціально для відомого актора.

Корреспондент.net

