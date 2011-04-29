Влада Будапешта перейменувала площу Москви

Депутати міських зборів Будапешта ухвалили рішення про перейменування 26 міських об`єктів, зазначається в повідомленні на офіційному сайті угорської столиці.

У результаті змін з карти міста зникає площа Москви - один їх найбільших транспортних вузлів угорської столиці, з`являються парки імені Папи Римського Івана Павла II і "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі.

Ім`я Елвіса Преслі присвоюється скверові в західній частині міста. Місце обране за підсумками голосування громадян.

Площі Москви (Московській площі) повертають стару назву - за іменем прем`єр-міністра Угорщини Кальмана Селля, яке вона мала до 1951 року.

МЗС РФ вже висловив подив щодо цього перейменування. На брифінгу заступник директора департаменту інформації і преси МЗС РФ Олексій Сазонов зазначив, що "в умовах загального позитивного розвитку наших відносин з Угорщиною таке рішення викликає принаймні подив... Ми не бачимо в цій назві ніякого ідеологічного навантаження. Скоріше ім`я "Москва" втілює взаємний братський інтерес інших держав до Росії, до Москви", - цитує РосБізнесКонсалтинг.