Володар «Оскара» зніме фільм про засновника WikiLeaks

Американський документаліст Чарльз ФЕРГЮСОН, який одержав цього року «Оскар» за фільм «Внутрішня справа» (Inside Job), зніме кінобіографію Джуліана АССАНЖА для каналу HBO.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на видання Variety.

39-річний громадянин Австралії Дж.АССАНЖ став всесвітньою знаменитістю, заснувавши ресурс WikiLeaks, де опублікував спочатку документи, що мали відношення до воєн в Іраку і Афганістані, а потім – службове листування американських дипломатів, які працювали в усіх країнах світу.

Документи з`являлися на сайті і в декількох провідних газетах порціями; поки це відбувалося, ДЖ.АССАНЖА в Швеції звинуватили в сексуальних злочинах і оголосили в міжнародний розшук, а потім заарештували у Великобританії. Зараз він живе в Лондоні і чекає рішення суду про екстрадицію.

Історія Дж.АССАНЖА майже відразу зацікавила голлівудських продюсерів. Раніше повідомлялося, що фільм про нього має намір зробити компанія Стівена СПІЛБЕРГА DreamWorks - вона навіть купила права на книжку про WikiLeaks, написану журналістами Guardian Люком ХАРДІНГОМ і Девізом ЛІ.

Згодом про свій інтерес заявляла і компанія Universal.

Програміст Ч.ФЕРГЮСОН став режисером після початку війни в Іраку: він зняв документальну картину про дії американської армії під назвою «Кінця й краю немає» (No End in Sight), яка одержала в 2007 році приз на фестивалі в Санденсі.

Кінострічка«Внутрішня справа», що вийшла минулого року, історія кризи на Уолл-стріт, розказана голосом Метта ДЕЙМОНА, принесла режисерові «Оскар» за найкращу документальну картину, зазначає "Газета.ру".