Табачник натякає, що вчителі мало працюють, тому мало заробляють

Акції шкільних вчителів з вимогою підвищення їм заробітної плати не зможуть змінити закон про державний бюджет.

Про це заявив міністр освіти Дмитро Табачник під час відеоконференції з освітянами Одеси, Львова, Харкова і Дніпропетровська 28 квітня, повідомляє Zaxid.net.

Коментуючи інформацію про те, що на 18 травня заплановані чергові мітинги працівників освіти щодо підвищення їм заробітної плати, міністр сказав:

"Я хотів би звернутися до всіх керівників в першу чергу. Ви знаєте, я не розумію всі ці рознарядки, які йдуть на 18 травня, на те, щоб знов їхати в Київ, пікетувати і таке інше".

"Можу сказати, що якщо місцеві бюджети можуть щось вирішити, ми будемо за це дякувати… Ви ж розумієте, що травневими мітингами ми бюджет не змінимо", - заявив Табачник.

Міністр також запевнив, що розуміє боротьбу представників освітянських профспілок, але зазначив, що цього року результат цієї боротьби буде відповідати закону про держбюджет.

"Ви добре пам’ятаєте, мабуть, яке було навантаження на вчителя в середній школі в радянський час – 18 годин (на тиждень). Але всі вчителі – принаймні, в моїй, 4-й середній школі – боролися за півтори ставки, за 27 годин, і більшість мала навантаження 21-22 години", - сказав він.

"На сьогодні скільки в нас навантаження в середньому по країні на вчителя в загальноосвітній середній школі? Відповім – 14 годин, а в деяких областях вже дійшло до 12", - наголосив Табачник.

При цьому міністр нагадав, що на початку 90-х років минулого сторіччя навантаження на вчителя київської середньої школи становило навіть 30 годин. "Хіба не в цьому криється в півтора-два рази менша заробітна плата?", - зазначив він, додавши, що профспілки не хочуть бачити цього нюансу.

Крім того, Табачник наголосив, що цього року вчителі вже отримали до заробітної плати надбавку 20%, і зазначив, що у 2011-му ще планується підвищення зарплати працівників бюджетної сфери загалом.

Як відомо, 22 березня під стінами Кабміну в Києві уже відбувся мітинг працівників освіти, які протестували проти низького рівня свого життя.