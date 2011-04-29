29 квітня в історії

1882 рік — у Берліні введено в дію першу у світі експериментальну тролейбусну лінію.

1913 року шведський інженер-електрик Гідеон Сундбек, який емігрував до США, отримав патент на застібку-блискавку.

У 1918-му в Петрограді створено кінокомітет союзу північних комун, надалі відомий як студія "Ленфільм".

Свою остаточну назву — "Ленфільм", кінокомпанія отримала в 1934 році.

За всю історію на "Ленфільмі" було знято близько півтори тисячі фільмів, багато з яких увійшли в історію світового кіномистецтва: "Дикий собака дінго", "Старий Хоттабич", "Людина-амфібія", "Попелюшка", "Чапаєв", "Гамлет", "Дама з собачкою", "Двадцять днів без війни" "Одруження Бальзамінова", "Пригоди Шерлока Хомса і Доктора Ватсона", "Острів скарбів", "Особливості національного полювання", та інші.

1945-го Гітлер і Єва Браун одружилися в бункері напередодні загибелі.

1975-й — У Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта імені Скочинського.

Максимальна глибина робіт 1300 м. Шахта віднесена до категорії небезпечних з раптових викидів вугілля, породи і газу, а також суфлярних виділень метану та вибуховості вугільного пилу. 8 червня 2009 року близько 10:30 на горизонті 1200 м стався раптовий викид газо-вугільної суміші. На момент аварії на ділянці працювали 53 робітники.

29 квітня 1982 року — офіційно прийнята дата, коли населення Китаю перевищило мільярд осіб.

В 1992 році національна збірна України з футболу провела свій перший матч — в Ужгороді проти команди Угорщини.

Результат — 1:3, єдиний гол на рахунку Івана Гецка (90 хвилина). Головним тренером збірної України був нині покійний, Віктор Прокопенко.

1993-й — Єлизавета II оголосила, що Букінгемський палац уперше відкриють для туристів, а кошти від продажу вхідних квитків підуть на ремонт Віндзорського замку, який постраждав від пожежі.

Сьогодні народилися:

1727 рік — Жан-Жорж Новер, французький хореограф, реформатор балету.

Новер розробив принципи героїчного балету та балету-трагедії. У 1759 вийшов його знаменитий працю "Листи про танці і балетах", де Новер обгрунтував принципи балету-п`єси, втілює засобами дієвих пантоміми і танцю в співдружності композитора, хореографа і художника.

У 1955-му — Лариса Удовиченко, радянська й російська акторка (Манька-Облігація у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна").

1970-го — Андре Агассі, американський тенісист.

Професіонал з 1986 року. Виграв 60 турнірів в одиночному (в тому числі 8 турнірів Великого Шолому, 17 турнірів серії Мастерс, 1 Кубок Мастерс та 1 Олімпійські Ігри) та 1 турнір (турнір серії Мастерс) у парному розряді.. Перша ракетка світу з 10 квітня 1995 року, зберігав цей титул на протязі 101 тижня (з перервами). Завершив виступи у вересні 2006.

В цьому ж році народилася Ума Турман, американська акторка.

Справжня слава прийшла до неї після виходу в світ фільму "Генрі та Джун", де вона зіграла дружину письменника Генрі Міллера. Своєю відвертістю фільм вразив пуританську американську цензуру, у звязку з чим отримав прокатний рейтинг — порнографія. Ще один відомий фільм за участі Уми - "Кримінальне чтиво". Завдяки цьому фільму Ума вперше в житті номінувалася на "Оскар" в категорії «найкраща жіноча роль другого плану» і остаточно закріпилася в статусі зірки.

1985 року народився Денис Пояцика, український боксер, чемпіон Європи 2006 року серед аматорів (категорія до 91 кг)

ТСН