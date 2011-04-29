У Лондоні сьогодні відбудеться головне весілля року

У Лондоні сьогодні пройдуть урочистості з нагоди одруження принца Вільяма – другого в черзі на британський престол – і Кетрін МІДДЛТОН.

У числі близько двох тисяч запрошених на весілля гостей лідери близько 50 держав, повідомляє радіо «Свобода».

За оцінками поліції, більше 600 тисяч чоловік стежитимуть за тим, що відбувається безпосередньо на вулицях Лондона. Сотні чоловік встановили намети по всіх основних маршрутах церемонії, зокрема поряд з Вестмінстерським абатством.

У четвер молоде подружжя у зверненні з нагоди майбутнього весіллям подякувала всім за підтримку та привітання, які надходили з моменту оголошення заручин.