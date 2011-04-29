У Києві на Майдані Незалежності запустили фонтани

Сьогодні, 29 квітня, на головній площі країни – Майдані Незалежності - відбувся пробний запуск фонтанів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Столичні фонтани офіційно починають працювати з 1 травня. Сьогодні ми зробили пробний запуск, що дозволить упродовж двох днів відрегулювати форсунки та зробити фонтани симетричними і красивими», - повідомив журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

«У цьому році за спонсорські кошти ми плануємо відкрити три нових світломузичних фонтани та наразі вишукуємо кошти для відкриття фонтанів у Русанівській протоці. З кожним роком фонтанів у столиці більшатиме», – повідомив він.

Голова правління ПАТ «АК «Київводоканал» Валерій ЧЕНЧЕВИЙ зазначив, що упродовж тижня фахівці здійснили повний комплекс заходів, необхідних для нормальної роботи фонтанів, зокрема, перевірили механізми, прочистили резервуари, чаші, деталі, тощо.

Начальник Головного управління комунального господарства Дмитро НОВИЦЬКИЙ зауважив, що у цьому році на утримання фонтанів передбачено 2 млн. 800 тис. грн. та додав: «Управління розробляє концепцію відновлення водних об’єктів і найближчим часом ми її оприлюднимо».