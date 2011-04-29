Японія продає скрипку Страдіварі

Японська некомерційна організація Nippon Foundation виставила на аукціон найдорожчу в світі скрипку Антоніо Страдіварі - "Леді Блант". Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Gramophone.

Ця скрипка оцінюється як мінімум в 10 мільйонів доларів - саме за таку суму вона була придбана в 2008 році.

Скрипка є найважливішим експонатом колекції музичних інструментів Nippon Foundation, що вважається однією з кращих у світі. Всі кошти, одержані від продажу скрипки, будуть спрямовані на допомогу постраждалим від землетрусу і цунамі в Японії.

Скрипка "Леді Блант" була виготовлена Страдіварі в 1721 році. Вважається, що це одна з двох скрипок італійського майстра, яка дійшла до наших днів практично в ідеальному стані (друга - "Месія" - зберігається в Ешмоловському музеї в Оксфорді). Вона названа "Леді Блант" на честь онуки поета Байрона Енн Блант, яка колись володіла нею.

На цій скрипці практично не грали майже 300 років, що минули від дня її створення. В основному завдяки цьому скрипка, що перебувала здебільшого в музеях, відмінно збереглася.

Аукціон, на якому має бути продана "Леді Блант", відбудеться 20 червня на веб-сайті Tarisio.

Згідно з відкритими даними, скрипка "Леді Блант" є не лише найдорожчим інструментом Страдиварі, а й взагалі найдорожчою скрипкою в світі, будь-коли проданою на аукціоні.

Влітку 2010 року на продаж була виставлена скрипка Гварнері дель Джезу "Вьотан", оцінена в 18 мільйонів доларів, проте покупця на неї досі не знайшлося.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті руйнівного землетрусу на північному сході Японії та цунамі, що виникло слідом за ним, а також сильних повторних підземних поштовхів 11 березня становила 14,3 тисячі чоловік. Зниклими безвісти вважаються 11,999 тисячі чоловік.