Названо фільм-закриття Каннського кінофестивалю

Фільмом закриття 64-го Каннського міжнародного кінофестивалю стане музичний фільм "Кохані" (Les Bien-aimes) французького режисера Крістофа Оноре (Christophe Honore).

"Кохані" - романтична музична драма, дія якої відбувається в Празі 1960-х і Лондоні 1980-х. У стрічці зіграли Катрін Деньов, Кьяра Мастроянні, Мілош Форман, Луї Гаррель та Людівін Саньє.

Крістоф Оноре, один з найпомітніших французьких режисерів свого покоління (він народився в 1970 році), брав участь у Каннському конкурсі в 2007 році з фільмом "Всі пісні тільки про кохання" (Les chansons d`amour).

На прем`єру стрічки "Кохані" приїдуть всі зірки, що брали участь у зйомках. Фільм покажуть після оголошення переможців.

Нагадаємо, що 64-й Каннський кінофестиваль триватиме з 11 по 22 травня 2011 року. Журі основного конкурсу очолить Роберт де Ніро.

14 квітня була оголошена офіційна програма 64-го Каннського кінофестивалю. Потім був оголошений список фільмів, які увійдуть у паралельну програму - Тиждень критики, також була анонсована конкурсна програма короткометражних фільмів, в яку потрапив фільм українського режисера Марини Врода Крос (Cross).

TСН.ua