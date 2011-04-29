Богдан Ступка повернувся в театр

Український актор театру і кіно Богдан Ступка, який у лютому був прооперований у Німеччині, повернувся на роботу в театр імені І. Франка, повідомляє газета Сегодня.

"Богдан Сильвестрович щодня з ранку до вечора на роботі. Трохи схуд, блідуватий, але спуску всім, як і раніше, не дає. Про здоров`я його не розпитуємо, знаємо, що він зараз ще проходить курс реабілітації. А на сцену збирається повернутися в новому сезоні - восени ", - цитує газета Сегодня слова одного з працівників театру.

Про свій діагноз Ступка не говорить. На запитання журналіста видання про самопочуття актор по телефону сказав: "Ну, почуваю себе помаленьку - місцями трохи краще, місцями гірше ... А взагалі чого ви мене мучите розпитуваннями Не треба?.

Нагадаємо, що в лютому 2011 року Бoгдана Ступку прооперували в одній з німецьких клінік. В оточенні актора зазначають, що операція була складна, але лікарі задоволені результатом.

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