Одеса повернула радянську зірку на герб міста (фото)

Уся міська символіка Одеси відтепер буде увінчана золотою зіркою. Одеська міськрада затвердила нове зображення і опис одеського герба, внісши туди зображення "Золотої Зірки" героя СРСР. "Про це нас просили ветерани і прості одесити в ході виборчої кампанії", - так прокоментував це рішення мер міста Олексій Костусєв в ході сесії.

Відтепер зірка буде розміщена на гербі міста, прапорі, корогві міської ради та штандарті міського голови, пише tochka.net.

Юрій Вязівський, автор офіційної одеської символіки, розповів, що такий проект герба був створений ще в 1999 році, проте з того часу шаблон був спотворений і Зірка героя як така на символіці міста не використовувалася. "Еталон - або втратили, або заховали, або подарували комусь", - сказав співавтор герба.

Відтворений проект він вважає геральдично правильним і відповідним опису. Тепер на гербі Одеси Золота зірка героя СРСР є сусідом з короною. Всі населені пункти мають таку корону - це символ муніципалітету, розповів Вязівський.

"Це моє творче рішення, що схвалене українським геральдичним товариством і кодифіковане для усіх інших міст-героїв України", - підкреслив він.

"Золота Зірка" була вручена Одесі 8 травня 1965 року, напередодні 20-річного ювілею перемоги в Другій світовій війні.

ТСН.ua