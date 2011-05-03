П’єр Карден продає свій Будинок моди

Французький модельєр П’єр КАРДЕН оголосив про продаж свого Будинку моди, пише The Wall Street Journal.

«Я хочу продати його зараз», - сказав 88-річний модельєр, заявивши, що намір пов`язано з бажанням упевнитися, що бізнес переживе його самого.

«Я знаю, що у найближчі кілька років мене вже не буде, а бізнес має бути продовжений», – підкреслив П.КАРДЕН.

Як пише газета, П.КАРДЕН обрав вдалий час для продажу своєї справи, оскільки індустрія моди вступає у сприятливий для поглинань період.

У березні 2011 року французька Louis Vuitton Moet Hennessy придбала італійську компанію Bvlgari, яка спеціалізується на виробництві ювелірних виробів, годинників і парфумерії. Окрім цього, у квітні французький виробник легендарних сумок Birkin, холдинг Hermes, вів переговори про продаж своєї частки у Будинку моди Jean-Paul Gaultier.

П.КАРДЕН планує одержати за свій Будинок моди 1 млрд. євро або 1,46 млрд. доларів. При цьому банкіри оцінюють бізнес у 200 млн. євро, проте їх оцінка лише попередня, оскільки для більш точних припущень аналітикам не вистачає фінансової інформації.

Кілька років тому П.КАРДЕН заявляв про плани продати свій бізнес за 500 млн. євро, але ніхто не погодився на операцію, відзначає «Газета.ру».

За словами П.КАРДЕНА, він вже кілька разів зустрічався з британськими, китайськими і американськими інвесторами.

При цьому у П.КАРДЕНА є умова, яка має бути враховане при здійсненні операції, – він повинен залишитися в компанії.

«Я хочу залишитися на посаді креативного директора», – сказав модельєр. «Це буде в інтересах підтримки бренду», – додав він.