На Прикарпатті засновано дитячий садок імені Івана Павла ІІ

У місті Коломия на Прикарпатті засновано християнський дитячий садочок ім. блаженного Папи Римського Івана Павла ІІ.

Відповідний декрет підписав сьогодні правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви кир Миколай СІМКАЙЛО, повідомили УНІАН у прес-службі єпархії.

«Маю добру надію, що покровительство Святої пам’яті Папи Іоанна Павла ІІ над даною справою допоможе її реалізувати якомога швидше, і охочі батьки, а таких, я знаю, є багато, зможуть віддати своїх дітей у добре виховання Церкви», - сказав архієрей.

Минулого року Коломийською міською радою було передано приміщення колишнього дитячого садка, який знаходиться за адресою: вулиця І.Франка, 39, Благодійному фонду «Карітас” Коломийсько-Чернівецької єпархії.

На початку 2011 року вже було складено кошторис з ремонту даного приміщення та почався активний пошук коштів для успішної реалізації амбітного проекту. Директор “Карітасу” Сергій ТРИФ’ЯК, котрий призначений керуючим справами по даному об’єкту, висловив сподівання, що християнський садочок відчинить свої двері для дітвори вже за два роки.

Як повідомлялося, вчора, 1 травня, у Ватикані Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVІ проголосив свого попередника на апостольському престолі Папу Іоанна Павла ІІ блаженним Римо-католицької церкви. Учасниками цього історичного моменту від Української греко-католицької церкви були, зокрема, глава УГКЦ Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) та секретар Синоду єпископів УГКЦ владика Богдан (ДЗЮРАХ).