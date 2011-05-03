У Тернополі збирають книжки для гардемаринів

У Тернополі представники Спілки української молоді в рамках акції «Подаруй книгу українському гардемарину!» розпочали збір книг для військово-морського ліцею в Севастополі.

Як пояснили кореспонденту УНІАН в обласній організації СУМ в Україні, книги збираються для створення україномовної бібліотеки в першому в Україні військово-морському ліцеї.

Ініціатори акції пропонують тернополянам приносити книги на історичну, військову тематику, а також пригодницькі чи наукові видання.

При цьому вони наголошують, що йдеться про духовний розвиток наступних поколінь українських моряків, відтак закликають приносити книги, зміст яких відповідає засадам моральності та шляхетності.

Збиратимуть книги у Тернополі до 15 травня, після чого передадуть їх до Севастополя.

Довідка УНІАН. Військово-морський ліцей у Севастополі був відкритий 1 вересня 2009 року. Зараз в ліцеї на двох курсах навчаються 97 юнаків з різних регіонів України. Ліцеїсти забезпечені житлом, військовою формою та всім необхідним, але потребують допомоги у комплектуванні бібліотеки.