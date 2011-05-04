Стали відомі лауреати «Смолоскипу»

2 травня стали відомі переможці літературної премії видавництва „Смолоскип”.

Лауреатів оголошували в будинку „Смолоскипу” в Києві ведучі, поети Ірина Шувалова та Дмитро Лазуткін, директор видавництва Ростислав Семків, а також почесний гість Олександр Ірванець. Музичний супровід на акустичній гітарі на власні тексти організував Микола Леонович.

Переможцями всеукраїнського літературного конкурсу стали: в номінації „Поезія” – Лесь Белей з Ужгорода за збірку „Скляний куб” та Анна Медінська з Києва за збірку „Покинутим кораблям”. У номінації „Проза” – Євген Плясецький з Києва за прозовий проект „Троєручиця та інші: Євген Плясецький проти Андрія Лаговського”, Тетяна Стрижевська з Києва за роман „Ad libitum” та Уляна Галич із Чорткова за збірку оповідань „Кроки за спиною”. Вони отримали друге місце, а перше цього року не присуджувалося взагалі. Книжки цих авторів вийдуть друком протягом року.

Треті премії одержали поети Михайло Жаржайло, Анастасія Котляр, Василь Лозинський, автори прози Максим Беспалов, Сергій Демчук, Тетяна Рубінська, а також Тетяна Винник і Ольга Василюк за твори для дітей. Заохочувальними преміями були відзначені також Іван Драган, Арсеній Тарасов, Катерина Оніщук, Марина Єщенко, Христя Венгринюк, Наталія Лобас.

Літературна премія видавництва „Смолоскип” була заснована 1994 року. Її головна мета – відзначати талановитих, але ще не дуже відомих молодих авторів, допомагати їм популяризувати власну творчість. Тексти переможців виходять окремими книжками, в антологіях та новому альманаху „Знак”. Серед свого часу „відкритих” таким чином письменників – Сергій Жадан, Тарас Прохасько, Світлана Пиркало, Роман Скиба, Дмитро Лазуткін, Олег Романенко, Юлія Стахівська, Богдан-Олег Горобчук та багато інших.

Олег Коцарев