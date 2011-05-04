Відбудеться Всеукраїнський з’їзд музеїв

У Черкасах 20-23 травня відбудеться позачерговий Всеукраїнський з’їзд музеїв.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник директора Черкаського обласного краєзнавчого музею з науково-просвітницької та виставкової роботи Тетяна КАЙДАЛОВА, з`їзд пройде у рамках підготовки до відзначення 150-річчя з дня перепоховання Тараса Шевченка.

Торік у Черкасах відбувся перший Всеукраїнський з’їзд музеїв у рамках підготовки до відзначення 200-річного ювілею від дня народження Т.Шевченка.