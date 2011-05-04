9 травня параду не буде

Неювілейну, 66-у роковини Перемоги, українці відзначать скромніше, ніж рік тому 65-у. Параду військ і огляду техніки не буде, повідомив газеті «Сегодня» співробітник департаменту Міноборони у зв`язках зі ЗМІ Дмитро Гуцуляк, але планується, що в містах-героях (Київ, Одеса, Севастополь, Керч), а також у Львові, Вінниці, Дніпропетровську і Чернігові буде урочисте проходження зведених батальйонів військ гарнізону і військових оркестрів. Також у всіх цих містах прогримлять святкові фейєрверки. Дата некругла, тому великий парад готують на 20-річчя Незалежності. Нагадаємо: рік тому проходження військ, демонстрація сучасної і раритетної техніки відбулася в 30 містах, а в містах-героях пройшли паради (київський коштував 17 млн. грн). Цього року найграндіозніша програма запланована на 9 травня в столиці. О 8.00 почнеться ритуал Пам`яті з покладанням квітів до пам`ятника героям-танкістам, пам`ятнику генералові Ватутіну, війська якого звільнили Київ, до могили Невідомого солдата. О 10 годині Хрещатиком пройдуть ветерани, а за годину біля музею ВВВ промарширують духові оркестри і на Співочому полі почнеться концерт. Завершить свято о 22.00 фейєрверк.