Анна Сєдокова чекає на двійню

Співачка Анна Седокова, яка в лютому вийшла заміж за Максима Шевченка, чекає на поповнення в сімействі. Раніше співачка вважала за краще приховувати свою вагітність і лише днями зважилася розповісти ЗМІ та шанувальникам про свій стан.

"Ми раді вам повідомити, що в нашій родині очікується поповнення. Ми всі дуже щасливі і насолоджуємося цим чудовим моментом. Діти - це найбільший дар, який небеса можуть подарувати люблячим людям. Зараз ми знаходимося в Лос-Анджелесі. Тут у співпраці з міжнародною командою я записую свій перший альбом, так що чекаю появи двійні. Також практикуюсь в акторській майстерності з найкращими педагогами Голлівуду. А через кілька тижнів ми будемо знімати нове відео. Так що моя маленька крихітка допомагає мені не зупинятися, а творити і радувати вас новою музикою і кіно".

Заздалегідь підбирати гардероб немовляті, стать якого Аня поки вирішила тримати в секреті, співачка не збирається. Вибір імені так само вирішено залишити до моменту появи малюка на світ. На питання де саме Аня збирається стати мамою вдруге співачка відповіла:

"Ми з Максом - сім`я, його робота і моє навчання проходять саме в Каліфорнії. І так як в Лос-Анджелесі є одна з найкращих клінік у світі, я думаю ми на ній і зупинимося".

ТСН