Янукович обіцяє підписати закон про червоний прапор

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, як тільки документ надійде йому на підпис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на прес-конференції під час перебування в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни у селі Циблі Київської області.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що цей закон ще не надійшов до Адміністрації Президента.

«Як тільки надійде, я його підпишу», - сказав Президент. Він висловив переконання, що прапор, який майорів на Рейхстазі у 1945 році, є символом Перемоги. Також він підкреслив, що з цим прапором учасники Великої Вітчизняної війни йшли до Перемоги, тому, сказав Президент, він має використовуватись на свято разом із державним прапором.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо порядку офіційного використання копій прапора Перемоги).

Законом передбачено, що “Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни. Зовнішній вигляд копій Прапора Перемоги має відповідати вигляду штурмового прапору 150-ї ордена Кутузова II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії”.

Використовуватимуться копії прапора Перемоги біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса.

Крім того, передбачається, що він використовуватиметься під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, які проводяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, громадськими об`єднаннями, покладання вінків до Могили Невідомого Солдата в місті Києві й іншим пам`ятникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у День Перемоги й інші дні, пов`язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років - Дні визволення та Дні оборони населених пунктів від німецько-фашистських загарбників.

Крім того, передбачено офіційне підняття у День Перемоги копій прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним прапором України.