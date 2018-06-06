«Мертвий Півень» розбудив Львів і побажав «на добраніч» киянам

Не так багато є у світі речей і подій, здатних підняти людину зранку в неділю. У Львові таких речей ще менше. І якщо надворі весна, то перелік звужується фактично до однієї – Прокидання з «Мертвим Півнем».

Концерт починався о 10-ій, але завбачливі, очевидно прийшли до дворику Ратуші десь о 8-ій – черга бажаючих потрапити на Півнів простяглася аж до кута площі Ринок. Заспані, але натхненні обличчя, кава, і очікування дива.

Цього разу «Мертві Півні» запросили собі до компанії вінницький гурт «Очеретяний кіт», який і розпочав Прокидання. Хлопці окреслили формат свого виступу як «рок-оперу «Котик і Півник»», і справді добре задали настрій сонній публіці, що заповнювала Ратушу. Починати ранок з пивом і гарною музикою – що може бути кращою запорукою вдалого дня?

«Мертві Півні» нарешті втілили у життя свою давнішу ідею, і презентували публіці новий альбом – «Радіо Афродиту».Пісні з цього диску вже можна було почути окремо на концертах минулого року, але тепер добірка вже остаточно сформована, і Афродита «вийшла в етер». Хто ще не чув – будуть приємно здивовані: добре призабуте старе звучить у виконанні «Півнів» як вічне. У найкращих традиціях повстанського радіо Місько кілька разів «любовно» згадав владу, тому відсутність політичних анекдотів від Ромка Чайки (він цього разу був «невидимим гітаристом») майже не відчувалася.

Правда, публіка таки вимагала анекдот, але Барбара відмовив – «тут забагато дітей». До речі, це ще одна особливість цьогорічного Прокидання – фанати Півнів дорослішають, і тепер приходять на концерти з усією родиною. Діти, між іншим, тішилися не менше за батьків.

Ранок був повний приємних сюрпризів – на сцену до «Мертвого Півня» виходив давній друг гурту Віктор Морозов, і разом з Міськом виконав шикарну «О панно Інно».

Ще більша несподіванка – Енвер Ізмайлов, віртуозний гітарист, який підкорив усіх своєю українською і неймовірними пасажами, які навіть розвіяли хмари і припинили дощ.

«Півні» тричі намагалися піти зі сцени, але публіка була невблаганна – настільки усі скучили, і настільки фантастичний був настрій.

Ні дощ, ні солодкий ранковий сон – ніщо, здається, не може зруйнувати цю прекрасну традицію – прокидатися на початку травня з «Мертвим Півнем».

Справжній же подарунок «Півні» зробили цього року киянам. «Прокинувшись» 1 травня у Львові, вже наступного вечора МП влаштував «Засинання» у столичному клубі «Диван», і також не без сюрпризу - в особі відомого харківського гурту «Калєкція». На суд публіки музиканти представили кілька композицій із "Радіо Афродити" а також "порвали" залу старими хітами.

А у вівторок, усі, хто не пожалкував 200 гривень «вхідних» змогли потрапити на акустичний концерт у кнайп-клуб «Купідон» (дещо урізаний склад гурту, старі улюблені речі та імпровізації), який із "камерного" переріс у публічний.

Варто зазначити, що на цьому "свято воскресаючого Півня" не завершується, оскільки гурт ще має представити свій новий альбом як мінімум у двох містах України.

27 травня (п’ятниця) о 19.00 у Харкові, клуб «Jazzter», пров. Театральний 11/13 тел. 706 48 19

28 травня (субота) о 19:00 у Дніпропетровську, Клуб Дім Кабаре, вул. Гопнер 4-а.

Євгенія Нестерович

Фото - Тетяни Давиденко