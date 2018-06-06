«Мертвий Півень» розбудив Львів і побажав «на добраніч» киянам
«Мертві Півні» нарешті втілили у життя свою давнішу ідею, і презентували публіці новий альбом. Повстанське «Радіо Афродита» вийшло в етер... Репортаж
Не так багато є у світі речей і подій, здатних підняти людину зранку в неділю. У Львові таких речей ще менше. І якщо надворі весна, то перелік звужується фактично до однієї – Прокидання з «Мертвим Півнем».
Концерт починався о 10-ій, але завбачливі, очевидно прийшли до дворику Ратуші десь о 8-ій – черга бажаючих потрапити на Півнів простяглася аж до кута площі Ринок. Заспані, але натхненні обличчя, кава, і очікування дива.
Цього разу «Мертві Півні» запросили собі до компанії вінницький гурт «Очеретяний кіт», який і розпочав Прокидання. Хлопці окреслили формат свого виступу як «рок-оперу «Котик і Півник»», і справді добре задали настрій сонній публіці, що заповнювала Ратушу. Починати ранок з пивом і гарною музикою – що може бути кращою запорукою вдалого дня?
«Мертві Півні» нарешті втілили у життя свою давнішу ідею, і презентували публіці новий альбом – «Радіо Афродиту».Пісні з цього диску вже можна було почути окремо на концертах минулого року, але тепер добірка вже остаточно сформована, і Афродита «вийшла в етер». Хто ще не чув – будуть приємно здивовані: добре призабуте старе звучить у виконанні «Півнів» як вічне. У найкращих традиціях повстанського радіо Місько кілька разів «любовно» згадав владу, тому відсутність політичних анекдотів від Ромка Чайки (він цього разу був «невидимим гітаристом») майже не відчувалася.
|Мар`ян Dirtyn цього разу працював "за себе і за того хлопця"
Правда, публіка таки вимагала анекдот, але Барбара відмовив – «тут забагато дітей». До речі, це ще одна особливість цьогорічного Прокидання – фанати Півнів дорослішають, і тепер приходять на концерти з усією родиною. Діти, між іншим, тішилися не менше за батьків.
Ранок був повний приємних сюрпризів – на сцену до «Мертвого Півня» виходив давній друг гурту Віктор Морозов, і разом з Міськом виконав шикарну «О панно Інно».
|Перед Морозовим Барбара став на коліна
Ще більша несподіванка – Енвер Ізмайлов, віртуозний гітарист, який підкорив усіх своєю українською і неймовірними пасажами, які навіть розвіяли хмари і припинили дощ.
|Енвер Ізмайлов
«Півні» тричі намагалися піти зі сцени, але публіка була невблаганна – настільки усі скучили, і настільки фантастичний був настрій.
|Оскільки й цього разу Місько відмовився роздягатися - отримав "трофей" від публіки
Ні дощ, ні солодкий ранковий сон – ніщо, здається, не може зруйнувати цю прекрасну традицію – прокидатися на початку травня з «Мертвим Півнем».
|Тригодинний марафон був виснажливим
Справжній же подарунок «Півні» зробили цього року киянам. «Прокинувшись» 1 травня у Львові, вже наступного вечора МП влаштував «Засинання» у столичному клубі «Диван», і також не без сюрпризу - в особі відомого харківського гурту «Калєкція». На суд публіки музиканти представили кілька композицій із "Радіо Афродити" а також "порвали" залу старими хітами.
А у вівторок, усі, хто не пожалкував 200 гривень «вхідних» змогли потрапити на акустичний концерт у кнайп-клуб «Купідон» (дещо урізаний склад гурту, старі улюблені речі та імпровізації), який із "камерного" переріс у публічний.
Варто зазначити, що на цьому "свято воскресаючого Півня" не завершується, оскільки гурт ще має представити свій новий альбом як мінімум у двох містах України.
27 травня (п’ятниця) о 19.00 у Харкові, клуб «Jazzter», пров. Театральний 11/13 тел. 706 48 19
28 травня (субота) о 19:00 у Дніпропетровську, Клуб Дім Кабаре, вул. Гопнер 4-а.
Євгенія Нестерович
Фото - Тетяни Давиденко