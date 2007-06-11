Григорій Сковорода надихнув українських митців на створення мюзиклу

6 червня, у Переяслав-Хмельницькому на Київщині в Будинку культури при місцевому педагогічному університеті відбулася прем’єра нового українського мюзиклу, чи навіть рок-опери, «Містер Сковорода».

Композитор Геннадій ТАТАРЧЕНКО та поет Олександр ВРАТАРЬОВИМ написали мюзикл ще 1994-го за мотивами п’єси Ярослава ВЕРЕЩАКА.

Костюми для мюзиклу спеціально пошив відомий український дизайнер Олександр ГАПЧУК. Гратиме симфонічний оркестр, дует саксофоністів, гітаристи та учасник гурту ”Грін Грей” Дизель.

Незважаючи на те, що вже сама назва передбачає сюжет з історії України, дія мюзиклу відбувається в сучасному вузі, де проходить конкурс на звання ”Містера Сковороди”, на кшталт модних зараз конкурсів, які визначають найвродливішого представника.

Найталановитішим виявляється Брамник — хлопець, який відчиняє й зачиняє браму вузу – гратиме його студент київського училища культури Віталій ВЕСПЕР.

Меценат (Анатолій ГНАТЮК) оголошує переможцем себе. Чаклунка (Астрая) міняє кохання Брамника на майбутнє благополуччя з Меценатом.

На думку ТАТАРЧЕНКА, у канві мюзиклу прихована філософія Сковороди, пише «Газета 24». «Сковорода вважав, що добро лише тоді добро, коли йде від конфлікту й існує само по собі», – зазначає композитор.

«Містер Сковорода» - нова версія мюзиклу за мотивами спектаклю. Створеного в 1993-1994 роках, що користувався популярністю на багатьох світових сценах.

Прем’єра присвячена 1100-річчю Переяслав-Хмельницького не випадково: саме тут колись викладав філософ Сковорода.

Потім автори збираються проїхатися з «Містером Сковородою» всіма містами, які пов’язані з ім’ям філософа. Кульмінацією стане грандіозний виступ у вересні в столичному палаці «Україна».