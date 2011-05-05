Помер останній ветеран Першої світової війни

В Австралії у віці 110 років помер останній з відомих учасників бойових дій під час Першої світової війни - Клод Стенлі Шуль (Claude Stanley Choules), повідомляє Associated Press.

Шуль вважався також останнім з ветеранів, які воювали в обох світових війнах.

Ветеран помер у четвер, 5 травня, в будинку для старих у місті Перт. На момент смерті він вважався найстарішим жителем Австралії і входив до десятки найстаріших людей світу.

Клод Шуль народився у Великобританії 1901 року. Він почав службу у ВМС Великобританії в 1916 році і взяв участь у Першій світовій війні.

У 1926 році Шуль був відправлений до Австралії як інструктор. Пізніше він залишився в цій країні і служив в австралійському військово-морському флоті. У складі ВМС Австралії Шуль воював у Другій світовій війні.

Він залишив військову службу в 1956 році і жив в Австралії. Шуль був одружений; у нього і його дружини, яка померла раніше нього, - троє дітей, 11 онуків і 22 правнуки. У віці 108 років ветеран видав книжку.

Після смерті в лютому 2011 року ветерана Першої світової війни американця Френка Баклса Клод Шуль і уродженка Великобританії Флоренс Грін вважалися найстарішими ветеранами Першої світової війни. Проте тільки Шуль був учасником бойових дій, зауважує Лента.ру.