Митниця перехопила у француженки мініатюрну книгу 1840 року

Співробітники Севастопольської митниці запобігли вивезенню з України книги 1840 року видання, що становить культурну цінність.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Севастопольської митниці Лариса РУДЕНКО, старовинна книга була виявлена при проведенні митного огляду особистих речей громадянки Франції, яка відбувала з порту Севастополь. Ознак приховування від митного контролю виявлено не було, проте у своїй митній декларації і в усній формі громадянка не заявила про наявність в її багажі даної книги.

Книга «Les Psaumes de David» була видана французькою мовою у 1840 році. Розмір книги лише 5,5 на 9 см, вона містить доповнення із співами, молитвами і нотами. Експертиза, проведена Кримським республіканським закладом «Універсальна наукова бібліотека ім. І.Я.Франка», встановила, що за форматом книга належить до мініатюрних і оригінально оформлених видань, і становить культурну цінність.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 340 Митного кодексу України.