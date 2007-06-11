У капелі угорського замку знайдено фреску Ботічеллі

У капелі напівзруйнованого замку на півночі Угорщини виявлено фреску, ймовірно, роботи відомого італійського живописця епохи ренесансу Сандро Боттічеллі.

Фреска, знайдена в замку Естергом, була відома і раніше, проте лише в ході останніх реставраційних робіт виникло припущення, що вона належить пензлю Боттічеллі.

За словами директора музею Естергома, гіпотеза виникла не воднораз. "Реставрація ведеться з 2000 року з використанням найсучасніших методів і технологій. Наші історики й реставратори прийшли до висновку, вивчивши стиль роботи, що вона належить Боттічеллі", - заявляє директор Бела Хорват.

Фреска розміром 4 на 5 метрів розділена на чотири частини, кожна з яких присвячена тій або іншій чесноті. Експерти припускають, що Боттічеллі написав ту частину фрески, яка присвячена помірності.

За матеріалами Подробиць