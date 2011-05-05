Конкурс молодих піаністів пам`яті Горовиця назвав переможців

З 28 квітня по 4 травня у Київському будинку вчених та у Національній філармонії України відбувся IX Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця у групі «Горовиць-Дебют» та Молодшій групі. Юні піаністи з 14 країн світу (Білорусь, Велика Британія, Канада, Китай, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Російська Федерація, США, Україна, Франція, Швейцарія, Японія) продемонстрували свою майстерність.

Переможцями конкурсу стали:

У групі "Горовиць – Дебют": "А" ELEMENTARY

I Бюркі Сімон (Швейцарія)

II Кемпбелл Джордж (Велика Британія)

III Ткаченко Ерік (Україна)

III Шестаков Микита (Білорусь)

IV Циганов Дмитро (Російська Федерація)

V Наконечна Анна (Україна)

VI Семикрас Дмитро (Україна).

"В" ELEMENTARY

I Бурзаніца Микита (Україна)

II Ткаченко Ерік (Україна)

II Бюркі Сімон (Швейцарія)

III Кубанов Ігор (Україна)

IV Осадча Ярослава (Україна)

IV Кравець Дмитро (Україна)

П’ята та Шоста нагороди не присуджені.

"C" ADVANCED:

І Мун Арсеній (Російська Федерація)

II Пушкарьов Микола (Україна)

III Самородин Іван (Україна)

Четверта, П`ята, Шоста нагороди не присуджені

"D" ADVANCED

I Бурзаніца Микита (Україна)

II Плєшакова Марія-Луіза (Україна)

II Шестаков Микита (Білорусь)

III Бюркі Сімон (Швейцарія)

IV Гороховська Поліна (Україна)

VI Самородин Іван (Україна)

VI Кубанов Ігор (Україна)

П’ята премія не присуджена.

Молодша група:

Болай Цао (Китай) – звання лауреата I премії, золота медаль

Тянь Юань Лю (Китай) – звання лауреата II премії, срібна медаль

Мацуда Канон (Японія) – Звання лауреата III премії, бронзова медаль

Ван Іньо (Китай) – звання лауреата III премії, бронзова медаль

Хомякова Катерина (Україна) – звання лауреата ІV премії,

Канке Олексій (Україна) – звання лауреата V премії

VI премія не присуджена.

Призери конкурсу:

Приз «Надія» – Цзан Сіжань (Китай)

Приз «За яскраву індивідуальність» – Плєшакова Марія-Луіза (Україна)

Приз Міністерства культури України «За виконання твору українського композитора М.Скорик Концерт №1» – Бурзаніца Микита (Україна)

Приз «Найкращому киянину» – Ткаченко Ерік (Україна, Київ)

Приз студентського журі – Бюркі Сімон (Швейцарія)

Група «Горовиць-Дебют» вперше увійшла до Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця у 2000 році. У цьому конкурсі змагаються юні музиканти віком до 14 років. Мета організаторів конкурсу – якомога раніше виявити маленьких обдарованих піаністів, дати їм можливість проявити себе і сприяти їх подальшому професійному росту. Тому змагання у групі «Горовиць-Дебют» менш складні за репертуарними вимогами. Це однотурний конкурс, що проходить у чотирьох номінаціях, враховує можливості і рівень виконавської майстерності учасників.

Наймолодшою учасницею групи «Горовиць-Дебют» цього року стала Цзан Сіжань (6 років) з Китаю, а найстаршим – Георгій Павлов (13 років) з України.

Переможці конкурсу в групі «Горовиць-Дебют» отримують дипломи та призи, беруть участь у заключному концерті конкурсу.