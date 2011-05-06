200 тис. школярів Київщини безкоштовно відвідають «Парк Київська Русь»

З 30 квітня по 30 листопада цього року 200 тисяч школярів Київської області зможуть безкоштовно відвідати Центр культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» у с. Копачів Обухівського району.

Як передає кореспондент УНІАН, автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО і голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК передали запрошення начальникам управлінь освіти Київської області для усіх школярів Київщини.

«Парк Київська Русь» і Київська обласна державна адміністрація започаткували благодійну акцію на честь просвітителів слов’янських – Кирила та Мефодія «Дитинець Києва кличе вас!», мета якої - організувати якісне дозвілля та розповісти про історію і традиції Київської Русі дітям. 300 тисяч школярів Києва та 200 тисяч школярів області отримають спеціальні запрошення, які дозволять безкоштовно відвідати один із заходів у Парку», – зазначив В.ЯНЧЕНКО.

У свою чергу, А.ПРИСЯЖНЮК пообіцяв, що Київська облдержадміністрація надаватиме інформаційну та організаційну підтримку «Парку Київська Русь», заради збереження історичної пам’яті Київської Русі та культурної спадщини Київщини, «щоб люди могли побачити, як зароджувалася Україна».

«Для залучення туристів у цьому Парку проводяться масштабні історичні міжнародні фестивалі. Квитки будуть вручені представникам освіти, які передадуть їх школярам. Під час літніх канікул діти зможуть приїхати безкоштовно на будь-який захід», – сказав губернатор Київщини.

Генеральний секретар Міжпарламентської асамблеї країн-учасниць СНД Михайло КРОТОВ, який теж відвідав Парк, пообіцяв надавати всю можливу підтримку «Парку Київська Русь» з боку Міжпарламентської асамблеї країн-учасниць СНД. Адже, зазначив він, дана співпраця сприятиме зближенню країн-сусідів.

М.КРОТОВ висловив пошану керівництву Київської області за роботу зі збереження культурної спадщини світового значення і готовність до плідної співпраці у цьому питанні в найближчому майбутньому.