У Бразилії узаконили одностатеві стосунки

Верховний суд Бразилії виніс рішення на користь цивільних союзів між одностатевими партнерами.

Десять членів Верховного суду Бразилії проголосували за те, щоб надати рівні права гомосексуальним парам. Лише один із суддів утримався при голосуванні, повідомляє ВВС.

Нещодавно обрана президент Бразилії Ділма Руссеф ставила це питання на перше місце своїх планів з реформування соціальної сфери.

У Бразилії сильні позиції Римської католицької церкви, і там не рідкість злочини на ґрунті неприязні відносно геїв і лесбіянок.

Між тим, вердикт бразильського суду, на відміну від сусідньої Аргентини, не дає дозволу на гомосексуальні шлюби.