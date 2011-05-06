«Солодка Даруся» та «Нація» у Києві

11-12 травня в Національному театрі ім. І.Франка відбудуться гастролі Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. І.Франка з п’єсами «Солодка Даруся» та «Нація» за однойменними творами Марії МАТІОС у постановці режисера, заслуженого артиста України Ростислава ДЕРЖИПІЛЬСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомила сама письменниця М.МАТІОС.

За її словами, з часу прем’єри (в листопаді 2008) це буде 75 вистава і 25-та «Нації» (від10 квітня 2010).

З цими спектаклями театр гастролював у Києві, Львові, Кіровограді, Полтаві. Брав участь у фестивалі «Гогольfest».

Нещодавно івано-франківcький театр повернулися з гастрольного турне містами Канади (Оттава, Монреаль, Торонто).

Найближчим часом «СД» та «Націю» побачать глядачі Херсона. У червні театр запрошений до Польщі. На осінь заплановано велике турне до США.