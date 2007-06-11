Черновецький призначив довічні міські стипендії 5-ом видатним діячам культури

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження “Про призначення довічних міських стипендій видатним діячам культури й мистецтва”.

Згідно з документом, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади, з 1 січня 2007 р. довічні міські стипендії присуджено майстру народного малярства Олександру ДОРІЧЕНКУ, художнику Ернесту КОТКОВУ, заслуженому журналісту України Євгену КРАВЧЕНКУ, заслуженому працівнику культури України Олексію СТАРОСТІНУ та письменнику Анатолію ШЕВЧЕНКУ.

Рішення прийнято відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про довічні міські стипендії видатним діячам культури й мистецтва, затвердженого розпорядженням КМДА від 29 квітня 2005, згідно з рішенням колегії Головного управління культури й мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 березня 2007 р. та враховуючи пропозиції Національних творчих спілок України.

Крім того, окремим розпорядженням затверджено перелік прізвищ 12 діячів культури та мистецтв, яким призначено міські стипендії на календарний рік, починаючи з 1 січня ц. р.