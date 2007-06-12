Офіційно розпочалась Венеціанська Бієнале-2007

11:40, 12 червня 2007
Культура
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Тема – "Думайте відчуттями – відчувайте думками"

У Італії відбулося офіційне відкриття 52-ї Венеціанської Бієнале сучасного мистецтва.

Головною міжнародною експозицією в Арсеналі займається американський художник і арт-критик Роберт Сторр. Завдяки йому, при складанні експозиції був зроблений акцент на африканське мистецтво, а її центром став африканський павільйон. Тема нинішньої Бієнале – "Думайте відчуттями – відчувайте думками".

Головний приз Бієнале – "Золотий Лев" – дістався фотографові з Малі Маліку Сидібе за довічний внесок у мистецтво. Вперше цю нагороду отримав африканець. Також для експозиції в Арсеналі були відібрані твори російських художників: Андрія Монастирського, Дмитра Гутова, Іллі Кабакова.

Український павільйон підготував куратор Пітер Дорошенко. Він є одним з найкращих цього року.

Цього року на виставці працюють 77 національних павільйонів. Бієнале відкрита для відвідувачів до 21 листопада.

За матеріалами GiF.ru

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