Бандеру назвали Почесним громадянином Моршина

Лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері посмертно присвоєно звання Почесного громадянина міста Моршин на Львівщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Моршинської міської ради, таке рішення одностайно прийняли депутати міськради на пленарному засіданні чергової V сесії.

Почесне звання, відповідно до положення про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Моршина», присвоюється один раз на рік.

Раніше почесним громадянином С.Бандеру визнали й інші міста на Західній Україні, зокрема, Львів, Івано-Франківськ та Тернопіль.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня, на сайті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з’явилося повідомлення про набуття чинності рішення Донецького окружний адміністративного суду, який скасував указ про присвоєння С.Бандері звання “Герой України”. Крім того, із сайту Президента України зник указ про присвоєння лідеру ОУН-УПА С.Бандері звання “Герой України”.

13 січня Львівська обласна рада на позачергової виїзної сесії розцінила як наступ на українців позбавлення С.Бандери звання “Герой України” і постановила увічнювати пам’ять С.Бандери та головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича як Героїв. Зокрема, вирішила рекомендувала міським владам області змінювати назви вулиць Степана Бандери і Романа Шухевича на вулиці Героя України Степана Бандери і Героя України Романа Шухевича, а також пропонувати головам міст обласного та районного значення, інших населених пунктів Львівської області присвоювати Степану Бандері ім`я почесного громадянина міста (селища, села).