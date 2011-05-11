У Києві поети з 9-ти країн 50 годин читатимуть вірші

13-17 травня в Києві пройде VI Міжнародний фестиваль поезії «Київські Лаври» – найбільший літературний захід на пострадянському просторі.

Про це УНІАН повідомив організатор фестивалю журнал про сучасну культуру «ШО».

У цьому році на фестивалі представлено понад 100 поетів з 9-ти країн (України, Білорусії, Росії, Польщі, Грузії, Естонії, Франції, США): Наталія Горбаневська, Тадеуш Домбровський, Віра Павлова, Сергій Жадан, Стівен Сеймур, Дмитро Воденніков, Маріана Кіяновська, Олексій Цвєтков, Шота Іаташвілі, Петро Мідянка, Бахит Кенжеєв, Тарас Федюк, Дарек Фокс, Звіад Ратіані, Вадим Степанцов, Евгеніуш Ткачишин-Дицькій, Борис Херсонський, Микола Воробйов, Андрій Грицман, Ніка Джорджанелі, Іоанна Мюллер, Павло Вольвач та ін.

13 травня, на відкритті «КЛ» буде вручено «Молодіжну Премію Фестивалю» – для авторів не старше 35 років, що пишуть талановиті вірші на будь-якій мові. Відзначимо, що в усі попередні роки існування «Київських Лавр» – вручалася премія «За внесок у сучасну поезію». 1000 доларів США та бронзову статуетку (робота відомого київського скульптора Євгена Дерев’янка) отримували імениті, широко відомі серед любителів поезії – автори, живі класики. Поява «Молодіжної Премії» – цілком логічна: журнал «ШО» регулярно відкриває і просуває нові імена в літературі. Тепер прийшов час ці імена не тільки публікувати в авторитетному виданні, надавати майданчики для виступів, а й заохочувати матеріально.

Чистий час звучання віршів на «Київських лаврах» – 50 годин. Основні майданчики фестивалю: Київський будинок вчителя і фестиваль-ресторація «Диван» на Бессарабській площі. У цьому році «Київські Лаври» можна назвати фестивалем переказів, так як значну частину програми складають проекти пов’язані з перекладеною поезією.

Вхід на всі заходи фестивалю в Київському Будинку Вчителя – вільний.