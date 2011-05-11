Польща скасує візи для геїв з України

Учасники Варшавського гей-параду з України, Росії та Білорусі, що відбудеться у Польщі, зможуть отримати тимчасову шенгенську візу безкоштовно.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі.

Водночас, прес-секретар польського головування в ЄС Конрад Ніклевіч заявив, що напередодні прийняття Польщею головування в ЄС репутація підтримки рівності дуже важлива.

"Права меншин та гендерної рівності - не певні частини програми головування. Ці цінності, які польський уряд завжди захищав. Польща є толерантною країною, і більшість польського суспільства не має абсолютно ніякої симпатії до будь-якої нетерпимості до меншин", - сказав він.

Організатори параду рівності, який відбудеться 11 червня, вже схвалили відмову шенгенської плати.

Вони очікують, що кілька сотень людей приїде з трьох країн, що не входять до ЄС. Цей крок допоможе Варшаві стати центром боротьби за права геїв у Центральній Європі.

Відзначимо, минулого року парад зібрав близько 10 тисяч осіб. Організатори параду заявили, що готові до протестів анти-гей-груп, які будуть вивішувати протестні банери і кидати яйця, але сподіваються на професіоналізм поліції.

ТСН.ua