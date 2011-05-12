Міка Ньютон сьогодні заспіває в другому півфіналі Євробачення

Українська співачка Міка Ньютон виступить сьогодні, 12 травня, в другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2011.

Як повідомлялося раніше, українська конкурсантка виступить під номером шість. Вона заспіває пісню "Angel". Частиною виступу стануть також пісочні малюнки у виконанні української художниці, переможниці шоу "Україна має талант" Ксенії Симонової. В цілому, порядок виступів учасників другого півфіналу виглядає так:

1. Боснія і Герцеговина (Діно Мерлін)

2. Австрія (Надін Байлер)

3. Нідерланди (3JS)

4. Бельгія (Witloof Bay)

5. Словаччина (TWiiNS)

6. Україна (Міка Ньютон)

7. Молдова (Zdob si Zdub)

8. Швеція (Ерік Сааде)

9. Кіпр (Крістос Мілордос)

10. Полі Генова (Болгарія)

11. Македонія (Влатко Ілієвські)

12. Ізраїль (Дана Інтернешнл)

13. Словенія (Майя Кеуц)

14. Румунія (Hotel FM)

15. Естонія (Геттер Йаані)

16. Білорусь (Анастасія Вінникова)

17. Латвія (Musiqq)

18. Данія (A Friend in London)

19. Ірландія (Jedward).

З учасників другого півфіналу будуть відібрані десять кращих, які братимуть участь у фіналі Євробачення-2011.

Нагадаємо, що 10 травня відбувся перший півфінал конкурсу. За його підсумками у фінал вийшли Росія, Сербія, Литва, Греція, Азербайджан, Грузія, Швейцарія, Угорщина, Фінляндія та Ісландія.

Також у фіналі виступлять представники країн великої п`ятірки – Франції, Німеччині, Іспанії, Італії та Великобританії. Фінал Євробачення-2011 відбудеться 14 травня в Дюссельдорфі.

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