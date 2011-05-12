Івану Дем'янюку в Німеччині винесли вирок

Земельний суд Мюнхена 12 травня засудив 91-річного уродженця України Джона (Івана) Дем`янюка до п`яти років тюремного ув`язнення, визнавши його винним у пособництві вбивству 27900 увязнених-євреїв концентраційного табору Собібор. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на агентство Agence France-Presse.

Процес над Дем`янюком, що почався в кінці листопада 2009 року, неодноразово переривався у зв`язку з поганим самопочуттям обвинуваченого. Прокурор вимагав шести років в`язниці. Від завершального слова підсудний відмовився. Раніше він заявив суду, що сам став жертвою нацистів, відзначивши, що його насильно депортували до Німеччини і використовували проти його волі.

"Вважаю нестерпною несправедливістю те, що Німеччина намагається перетворити мене, військовополоненого, у військового злочинця", - заявив він в квітні 2010 року у зверненні, зачитаному суду його адвокатом Ульріхом Бушем (Ulrich Busch). Лінія захисту будувалася навколо нестачі прямих доказів провини підсудного.

Зокрема, адвокат наполягав, що есесівське посвідчення охоронця табору на ім`я Дем`янюка, яке служить головним доказом його причетності до вбивства увязнених, - фальшивка. Німецькі експерти-криміналісти, що виступили на процесі, визнали посвідчення справжнім, відзначивши, що воно містить елементи, які неможливо підробити.

Уродженець України Джон (Іван) Дем`янюк у 1942 році потрапив в полон. За його власними словами, всі подальші роки він провів в таборах для військовополонених. Після війни перебрався в США.

У середині 1970-х років у американських властей з`явилися відомості, що під час війни він співпрацював з нацистами і був охоронцем у концтаборі. У 1986 році він був виданий Ізраїлю, де його засудили до страти за вбивство євреїв в концтаборі Треблінка, проте в 1993 році ізраїльський Верховний суд відмінив цей вирок.