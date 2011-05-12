У Києві проходить тиждень актуальної української п’єси, повідомляє Український тиждень.

«Тиждень актуальної української п’єси» – це шість днів читок сучасної української драматургії, яка буде представлена широкому колу глядачів, професійній театральній аудиторії та представникам ЗМІ на різних театральних майданчиках міста Києва за участю акторів та режисерів київських академічних та незалежних театрів.

Відбір текстів для читок проходив на основі п’єс, що були надісланні організаторам протягом квітня.

У четвер в театрі «Відкритий погляд» читають тексти Віталія Харамана «Війна», Артура Млояна «Сімейні люди про втрачені життя жителів селищ міського типу, та Марисі Нікітюк «Залишені» про порожнечу сучасних людей. В п’ятницю 13 в Центрі Леся Курбаса о 19.00 відбудеться презентація тексту Олега Гончарова «Доктрина Менделя. 1933» – жорсткий і безапеляційний текст про звірства Голодомору. О 20.00 розпочнеться читка напівмаркесівських магічних монологів Катерини Бабкіної у виконанні Галини Стефанової. Завершиться ж п’ятниця читкою «Язичників» пам`яті загиблої в Домодєдово Анни Яблонської в постановці Павла Юрова.

Суботній марафон актуальної драматургії продовжиться в театрі «ДАХ» о 14.00 читанням п’єси Ірини Гарець «Мамин хрестик» – складне життя підлітків, школа, батьки, смерть. Продовжить текст Ольги Мацюпи «Ностальгія за мрією», про даремно прожите життя та велику рибу-кит в постановці Олександри Правосуд. В цей день буде представлена п’єса з розряду магічних химер «Бджоли» Сергія Лисенко та поетичні мініатюри Сергія Щученко, а також хуліганський текст Олега Юніша «Сірі будні Єнотів» та докустьоб «Макдональдза» «Жидкость» Юлії Капусти та Дениса Григораша.

В неділю з 12.00 в Молодому театрі пройдуть офф-програмні читки учасників драматургічної лабораторії лондонського театру Роял Корт, а о 17.00 буде представлена документальна п’єса про місто Черкаси, черкаського театру ім.. Шевченка та центру «Текст». Завершить вечір о 19.00 читкою Станіслава Мойсеєва п’єси Наталії Ворожбит «Змішанні почуття». 16 травня о 17.00 планується провести круглий стіл, присвячений проблемам сучасної української драматургії.

Вхід на всі заходи «Тижня актуальної української п’єси» є вільним.

Детальну програму можна побачити тут.