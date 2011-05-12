Друзі Юрка Покальчука видали диск із його віршами

«Юрко Покальчук та друзі» - таку назву має платівка, яка записана і випущена в друк МО «Остання Барикада» в рамках четвертого літературно-мистецького фестивалю «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука.

У проекті взяли участь: Юрко Журавель(«От Вінта»), Олександр Ірванець, Сергій Жадан, Олег (Фагот) Михайлюта (ТНМК), Олесь Доній, Сергій Пантюк, Лесь Подерв’янський, Лірник Сашко, Павло Коробчук, Артем Полежака, Місько Барбара («Мертвий Півень»), Світлана Поваляєва, Неля Франчук, Ксенія Омельченко, Юрій Стець, брати Капранови, Іван Малкович.

Ця збірка складається з віршів Покальчука, які читають його друзі.

«Ми зробили цей диск на згадку про нашого Пако (бо його вірші-це частка його душі і таланту).. Ми присвятили йому фестиваль «Київська Барикада» (бо він любив наші фестивалі, і був їхньою невід’ємною частиною). Це не багато, це -той мінімум, які ми можемо зробити для нього…Бо, не в наших силах повернути його на цю землю. Але якщо в наших силах хоч на трохи продовжити пам’ять про нього-то ми це робимо... Бо друзів слід поважати і любити. Навіть, коли вони далеко від нас...», - зазначають організатори.

Презентація диску «Юрко Покальчук та друзі» відбудеться в рамках IV літературно-мистецького фестивалю «КИЇВСЬКА БАРИКАДА»

***Юрко Покальчук – український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук, член Спілки письменників України, президент Асоціації українських письменників (1997—2000 рр). Автор багатьох книг, серед яких «Інший бік місяця», «Кама Сутра», «Те, що на споді», «Анатомія гріха» та інш.

Був членом літературного гурту «Пси святого Юра».

Помер 10 вересня 2008.

