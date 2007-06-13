Київську владу звинувачують в перешкоджанні роботі хору «Хрещатик»

Засновник і художній керівник муніципального камерного хору «Хрещатик» Лариса БУХОНСЬКА звинувачує київську владу в перешкоджанні роботі хору.

Про це вона заявила на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За словами Л.БУХОНСЬКОЇ, конфлікт з київською владою виник через будівництво центру хорового мистецтва.

Вона розповіла, що у 2004 році хор отримав ділянку землі площею 0,12 га по вул. Студентській, 10 для побудови приміщення з належною акустикою.

У 2006 році Л.БУХОНСЬКА, за її словами, знайшла інвестора і підписала проект інвестиційного договору на будівництво центру площею розміром 1000 кв. м, де б розмістилися концертний зал, офісні приміщення та службові квартири для учасників хору. Разом з тим, на думку Л.БУХОНСЬКОЇ, міська влада, замість подяки за те, що хор сам прагне вирішити свої проблеми, намагається усунути її з посади.

Зокрема, за словами Л.БУХОНСЬКОЇ, після зміни влади в Києві вона 25 грудня 2006 року привела інвестора разом з інвестиційним договором до начальника Управління культури КМДА Світлани ЗОРІНОЇ. Саме з цього моменту, за словами Л.БУХОНСЬКОЇ, розпочалися проблеми хору.

Пізніше засновниця хору «Хрещатик», за її словами, мала ще зустріч з в.о. заступника голови КМДА Володимиром ГОЛОВАЧЕМ.

Як розповіла Л.БУХОНСЬКА, чиновники КМДА на зустрічах з нею зазначали, що у неї немає вищої будівельної освіти, і тому запропонували розмежувати у «Хрещатику» посади директора та художнього керівника хору.

Після цих зустрічей Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 10 квітня 2007 року видав розпорядження про розмежування посад, які до цього часу обіймала Л.БУХОНСЬКА (вона раніше була як генеральним директором хору «Хрещатик», так і художнім керівником).

Натомість, за словами Л.БУХОНСЬКОЇ, буде призначено іншого генерального директора хору, який призначається і звільняється мером Києва на контрактній основі, за поданням начальника Головного управління культури й мистецтв.

Як сказала Л.БУХОНСЬКА, майбутній гендиректор хору вже відомий. За її словами, це чоловік, «який не мав ніколи жодного відношення не те щоб до музики, але й до культури взагалі, який працював лише у комерційних структурах, але є дуже хорошим другом пані ЗОРІНОЇ».

Л.БУХОНСЬКА висловила обурення тим, що її – «засновника і керівника хору з 45-річним стажем, володарку численних премій буде мати право звільняти людина, яка не має зеленого поняття в музиці», що вона буде зобов’язана звітувати перед ним, погоджувати все абсолютно, що стосується безпосередньої роботи з хором. За її словами, це призведе до абсолютного блокування нормальної роботи хору.

На прес-конференції була присутня також народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО, яка пов’язала дану ситуацію лише з тією ділянкою землі, яка виділена для побудови приміщення хору.

Як повідомлялося на прес-конференції, шукаючи вихід з даної ситуації, юрист Валерій МІССІРОВ від імені хору «Хрещатик» подав уже кілька позовних заяв до суду про визнання незаконним і скасування розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про розмежування посад, які обіймала Л.БУХОНСЬКА. Перше судове засідання відбудеться 18 червня у Солом’янському райсуді столиці.

Другий позов подано до Солом’янського райсуду щодо розпорядження, яке також підписане Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, про призначення нового гендиректора хору «Хрещатик», йшлося на прес-конференції.