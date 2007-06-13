Лондонський музей вигнав шедеври на вулицю

Національна галерея живопису у Великобританії покаже тридцять своїх найзнаменитіших полотен на вулицях Лондона. Точні копії прославлених шедеврів протягом 12 тижнів будуть розміщені в найнесподіваніших місцях.

В інтерв`ю газеті The Times директор галереї Чарльз Саумарес Сміт пояснив ідею проекту: "Замість того, щоб глядачі шукали мистецтво, мистецтво шукатиме глядачів. Воно вриватиметься в їх повсякденне життя і нагадуватиме про скарби, які лежать зовсім поряд".

Стіни музею "покинуть" картини Рубенса, Ван Гога, Караваджо й багатьох інших художників. Так, рубенсовське полотно "Самсон і Даліла" вже встановлено напроти пабу на Карнабі-стріт. "Соняшники" Ван Гога можна побачити на Фріт-стріт, "Соломію, яка одержуює голову Іоанна Хрестителя" Караваджо, - біля масажного салону в Сохо. Знаменитий гарцюючий жеребець Уїстлджакет грону анімаліста Джорджа Стаббса з`явився на Мерсер-стріт біля стін театру "Кембрідж". Всі картини забезпечені докладними підписами, як в музеї. На інформаційних табличках записаний номер телефону, за яким можна дзвонити й прослуховувати аудіолекцію про полотно і про його автора.

В основу вуличного проекту Національної галереї лягла стара ідея "Великого турне", яке, починаючи з XVII століття, було практично обов`язковою частиною освіти для спроможних європейців. У лондонській версії "Велике турне" з картин повинно перетворитися на коротку подорож від копії до оригіналу.

За матеріалами Lenta.ru