«Коломийки» в стилі джаз

12 червня в Українському домі відбувся концерт відомого не лише в столичних музичних колах джазмена Ігора Закуса. Цього разу він разом з п’ятьома іншими музикантами представив публіці свою нову програму «Коломийки».

Окремі композиції з «Коломийок» уже встигли раніше пролунати на київському майданчику, але в такому складі в концертному залі програма виконувалася вперше.

На сцені перед присутніми з’явилися винуватці свята. Джазмени виглядали колоритно, як і сам музичний задум, –у джинсах і вишиванках з відповідними інструментами, що вже само по собі демонструвало синтез сьогодення та історичної пам’яті українського народу. На сцену вийшли добре відомі як в Україні, так і закордоном виконавці: Ігор Закус (бас гітара), Денис Аду (труба). Дмитро "Бобін" Олександров (тенор саксофон), Родіон Іванов (клавішні), Олександр Павлов (гітара), Олександр Лебеденко (барабани). Цього разу, на жаль, був відсутній Мирон Блощищак, духові народні інструменти якого заміняв запис.

Проект «Коломийки» можна назвати своєрідним синтезом одвічноукраїнської усної народної творчості та музики джаз, яка прийшла до нас зі США. Метою такого поєднання є спроба ще раз нагадати українцям, що час і мода не мають впливати на національну пам’ять. Українці повинні пам’ятати свою музичну культуру, пісні своїх предків.

Саме тому до репертуару «Коломийок» увійшли добре відомі кожному українцю народні пісні, які виконувалися ще нашими батьками під час родинних застільних святкувань. Це такі пісні як «Чом ти не прийшов на «Jazz-kolo» шоу», «Сивая зозуленька», «Черемшина», «Український гопак», «Ой у полі криниченька», «Била мене мати» і, звісно ж, «Коломийки».

Перед початком концерту головний затійник виступу закликав присутніх у залі впізнавати знайомі з дитинства мелодії (які були переграні на джазовий мотив і подекуди замасковані авторськими імпровізаціями) і підтримувати музикантів оплесками та підспівуванням.

З першими звуками «Коломийок» залу переповнила знайома гуцульська мелодія, на яку так і лягали знайомі ще з творів вітчизняних класиків слова:

Згадай мене, мій миленький, Три рази на днину. А я тебе ізгадаю Сім раз на годину .

Завершувала концерт резонансна «Била мене мати», яку публіка тривалими аплодисментами викликала на біс.

«Jazz-kolo» має намір просувати вітчизняний синтезований проект «Коломийки» не лише на концертах: після виступу записи можна було придбати на CD та DVD-дисках.

Виступ в Українському домі став четвертим концертом проекту «Jazz-kolo», яким вони й вирішили закрити сезон виступів аж до вересня. Як зазначив на початку виступу ведучий, черговий концерт «Jazz-kolo» став черговою спробою українських музикантів наблизитися до української музики.

Євгенія Ковалевська