У Києві створено комісію з припинення діяльності 19 кінотеатрів, на базі яких створюється КП «Київкінофільм»

У Києві створено спеціальну комісію з припинення діяльності 19 комунальних та державних комунальних кінотеатрів, на базі яких шляхом реорганізації створюється КП «Київкінофільм».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розпорядженні КМДА, підписаному міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 12 червня 2007 р.

Згідно з документом, до складу комісії увійшли 9 осіб, серед яких, зокрема, генеральний директор комунального об`єднання «Київкіно» Наталія БЛАЖКО, а також представники Головного управління комунальної власності та Головного управління культури і мистецтв КМДА. Очолив комісію перший заступник начальника Головного управління культури і мистецтв КМДА Євген БОНДАР.

Як зазначається в розпорядженні, голова комісії має здійснювати керівництво господарською діяльністю підприємств, що реорганізовуються, з наданням виключного права найму та звільнення працівників, розпорядження майном, рахунками в установах банків та печатками до моменту завершення припинення діяльності комісії. Керівники підприємств зобов’язані передати йому всю необхідну інформацію, документацію, установчі документи, печатки тощо, що стосуються діяльності підприємств.

Розпорядження передбачає, що всі заходи щодо створення «Київкінофільм» передбачено завершити до 1 грудня ц.р.

Також прийнято рішення про проведення інвентаризації майна комунальних та державних комунальних підприємств, на базі яких створюється «Київкінофільм» станом на 1 червня для складання актів передачі, які будуть затверджені КМДА.

У свою чергу Головному управлінню комунальної власності доручено забезпечити прийом-передачу та закріплення майна підприємств за «Київкінофільмом» на праві господарського відання.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 26 квітня прийняла рішення про створення на базі 19 комунальних кінотеатрів нового КП Київської міської держадміністрації “Київкінофільм”.

Рішення прийнято з метою підвищення якості та конкурентоспроможності українського кіно, пропаганди екранних видів культури українського народу і творів світового кіномистецтва, організації роботи щодо широкого використання кіно- та відеофільмів, удосконалення форм кінообслуговування населення Києва та впорядкування системи управління цілісними майновими комплексами кінотеатрів.

Новоутворене підприємство віднесено до сфери управління Головного управління культури і мистецтв КМДА. До КП “Київкінофільм” входитимуть дитячі спеціалізовані кінотеатри “Єреван”, “Алмаз”, “Старт”, “Факел”, ім. Чапаєва, “Пролісок”, “Промінь”, “Салют”, а також державні комунальні підприємства - кінотеатри “Братислава”, “Лейпциг”, “Ленінград”, “Молодіжний”, “Росія”, ім. Шевченка, ім. Гагаріна, “Жовтень”, “Екран”, та комунальні кінотеатри “Київська Русь” і “Флоренція”.

Депутати встановили мінімальний розмір статутного фонду КП “Київкінофільм” 5 тис. грн.

Також сьогодні затверджено статут цього підприємства, згідно з яким управління підприємством здійснює директор, який призначається і звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника ГУ культури і мистецтв за погодженням із заступником голови КМДА згідно з розподілом обов’язків.