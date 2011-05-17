У Києві виступить Muse

24 травня о 19:00 у столичномц Палаці спорту відбудеться виступ легенд сучасності – британського рок-гурту Muse. Музиканти презентують програму “The Resistance”на підтримку одноіменного альбому, котрий вже встиг отримати найпрестижнішу музичну нагороду Grammy.

Візит до Києва стане для гурту вже другим – у 2007 році музиканти зібрали повний зал київського Палацу спорту.

Muse розпочали свою музичну кар’єру в 1994 році, у 1999 побачив світ їхній перший альбом “Showbiz”. “The Resistance” – п’ятий студійний альбом гурту. Muse 4 рази на MTV Awards, 6 разів – на NME Awards у різних номінаціях. ЗАавсю історію свого існування гурт отримав 26 нагород і 82 номінації. Сингл “Uprising” був визнаний Ватиканом як “богоугодна музика”.

Ціна білетів від 700 до 1100 гривень.